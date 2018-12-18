Шойгу рассказал о поступившем на дежурство новом вооружении России

Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства рассказал о заступившем на боевое дежурство лазерном комплексе «Пересвет» и создании разведывательно-ударных беспилотников.

В частности, министр заявил, что лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство в Вооруженных силах России с 1 декабря. Кроме того, отметил Шойгу, Россия завершает создание разведывательно-ударных беспилотников, которые начнут поступать в войска в 2019 году, передает РИА «Новости».

Шойгу также сообщил, что российские самолеты, вооруженные гиперзвуковой ракетой «Кинжал», совершили 89 полетов на патрулирование в акватории Черного и Каспийского морей.

Глава Минобороны сообщил, что военное ведомство и предприятия промышленности выполнили все плановые показатели гособоронзаказа на 2018 год. Так, в сухопутные войска России в 2018 году было поставлено 2,2 тыс. новых образцов вооружения и техники, а в ВКС России поступило 126 самолетов и вертолетов. Таким образом доля современных вооружений доведена до 64%.

Министр обороны также заявил, что качественное усовершенствование российской армии позволяет противостоять новым вызовам и угрозам.

В то же время президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны отметил, что новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.