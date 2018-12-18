Шойгу заявил о противостоянии российской армии новым вызовам и угрозам

Качественное усовершенствование российской армии позволяет противостоять новым вызовам и угрозам, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии Минобороны.

Шойгу также заявил, что Североатлантический альянс за последний год увеличил на 10% разведполеты на западном и юго-западном направлениях, но Минобороны внимательно следит за военными мероприятиями НАТО и готово противодействовать любым угрозам.

«Мы внимательно отслеживаем обстановку, ни одно мероприятие военной деятельности иностранных государств не осталось без внимания, результаты каждого из них проанализированы и учтены в боевой учебе. Современная, мобильная компактная и боеспособная российская армия без увеличения численности и военного бюджета готова противодействовать существующим в перспективе угрозам», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

Говоря о военное активности Вашингтона, министр заявил, что военный бюджет США в 2019 году можно сравнить с военным бюджетом всех стран мира, передает РИА «Новости».

«Американский военный бюджет в следующем году увеличится с 707 до рекордных 725,5 миллиарда долларов, что сравнимо с совокупным годовым военным бюджетов всех стран мира», – уточнил Шойгу.

Министр также заявил, что США намерены расширять присутствие своих ВМС в Арктике и обеспечить военное превосходство в космосе. «В целях достижения превосходства в космическом пространстве Соединенными Штатами был создан новый вид Вооруженных сил – космических войск. С августа воссоздается второй оперативный флот ВМС США. Его главной задачей станет расширение американского военного присутствия в Арктике», – сказал Шойгу.

Ранее президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны заявил, что новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.