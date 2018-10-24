На Западе признали превосходство российской системы ПВО

Россия обладает многоуровневой системой ПВО, которая, вероятно, является «самой продвинутой и мощной в мире», сообщает американский портал The National Interest.

В статье отмечается, что многоуровневая система ПВО с различными комплексами дальнего, среднего и малого радиуса действия, которые были сильно модернизированы после распада СССР, является важнейшим компонентом российской зоны ограничения доступа (A2\AD), передает РИА «Новости».

Воздушное пространство России защищают новейшие комплексы, созданные с применением передовых технологий, тем временем произведенные еще в Советском Союзе системы ПВО успешно противодействуют авиации по всему миру, говорится в материале.

По мнению автора, недавние маневры «Восток-2018» должны были продемонстрировать НАТО, что воздушное пространство России является «настоящим минным полем» для противника.

Автор уверен, что ВВС Соединенных Штатов являются самыми продвинутыми в мире, и они обладают огромным опытом успешного противодействия вражеским системам ПВО, однако им еще не приходилось сталкиваться с противовоздушной системой, подобной российской.

В материале отмечается, что подавить российскую систему ПВО мешает ее высокая мобильность, а также некие проблемы, среди которых автор отмечает стоимость подобной попытки и вероятную неспособность уничтожить все оборонительные системы.

Кроме того, такие самолеты, как стелс-бомбардировщик B-2, могут оказаться уязвимыми перед новыми российскими радиолокационными станциями и боевыми самолетами, при том что для дорогостоящих истребителей F-22 и F-35 российское оружие еще более опасно, говорится в статье.

Стелс-технологии не могут сделать самолеты абсолютно невидимыми, а успехи России в разработке новых технологий быстро делают «невидимки» неэффективными, констатирует издание, напоминая про уничтожение американского F-117А во время операции против Сербии в 1999 году.

Напомним, 27 марта 1999 года во время войны сил НАТО против Югославии американский самолет-невидимка F-117A был сбит ракетой 5В27Д из советского ЗРК С-125 «Нева». В честь этого события зенитно-ракетному комплексу С-125 «Нева» в Белграде установлен памятник.

Отметим, в России ЗРК С-125 «Нева» был снят с вооружения еще в 1990-х, ему на смену пришли более совершенные комплексы ПВО.