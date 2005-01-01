Предприятия подготовились к изготовлению опытной партии «Сармата»

Российские предприятия провели переоснащение и ведут подготовку к выпуску опытной партии ракет «Сармат», сообщил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор РВСН в запасе Олег Усатенко.

«Инженерно-технический персонал прошел обучение и подготовлен к началу эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет», – передает его слова ТАСС.

Усатенко отметил, что благодаря созданию «Сармата» РВСН получат новый потенциал по ядерному сдерживанию при любой внешнеполитической обстановке.

Генерал-майор добавил, что создание этого ракетного комплекса – одна из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил в рамках госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы.

«В прошлом году успешно завершен цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач. Подтверждена правильность принятых конструктивных решений, заложенных в разрабатываемый комплекс», – передает его слова РИА «Новости».

Также он сообщил, что также успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей комплекса «Сармат», сейчас проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения.

Летные испытания «Сармата» будут проходить на космодроме Плесецк, где завершается создание инфраструктуры для этих ракет.

В начале февраля сообщалось, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты показали правильность основных технических решений.

В среду министр обороны Сергей Шойгу заявил, что начался следующий этап испытаний ракеты «Сармат».