Минобороны и Пентагон провели переговоры после удара США по Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры по телефону с руководителем объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом.

«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», – сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Высокопоставленные военные обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов в ходе проведения операций по борьбе с террористами, сообщили в Минобороны России, передает РИА «Новости».

В воскресенье США без предупреждения нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Идлибе. В Совфеде обвинили США в опасной провокации в Сирии. В МИД России выразили недоумение действиями Вашингтона, американская сторона объяснила, что удар был «точным и целенаправленным» ответом главарям, связанным с сетью «Аль-Каиды» (запрещена в России).