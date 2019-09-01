США без предупреждения нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Идлибе

Американские ВВС нанесли авиаудар в нарушние всех договоренностей в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, не уведомив Россию или Турцию. В населенных пунктах после удара многочисленные жертвы и разрушения, сообщил Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Отмечается, что удар нанесен в 15.00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая, передает ТАСС.

«В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения», – сказали в ЦПВС.

Подчеркивается, что удар нанесли в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей. США не уведомили о планируемых действиях ни российскую, ни турецкую сторону.

Между тем, накануне сообщалось, что сирийские войска в одностороннем порядке прекратили огонь в зоне деэскалации Идлиб.