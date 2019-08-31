Армия Сирии прекратила огонь в Идлибе

Сирийские войска прекратили огонь в зоне деэскалации «Идлиб», сообщают информационные агентства.

Прекращение огня должно создать условия для выхода мирных жителей с территории, которая контролируется боевиками, передает РИА «Новости».

Напомним, российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что с 06.00 мск субботы сирийские войска в одностороннем порядке прекратят боевые действия в Идлибе.