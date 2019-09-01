В США объяснили нанесение авиаудара по зоне деэскалации в Идлибе

Представитель Госдепартамента США прокомментировал заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии о том, что американские действия в Идлибе привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации.

По словам представителя Госдепартамента, операция США в сирийской провинции Идлиб была «точным и целенаправленным» ответом главарям связанных с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в России) группировок, которые «ответственны за планирование атак, представляющих угрозу гражданам США», их партнерам и мирным жителям, передает ТАСС.

При этом в Госдепе утверждают, что российские СМИ якобы «продвигают недостоверные утверждения» относительно целей и последствий американского удара в сирийской провинции Идлиб.

Ранее в воскресенье США без предупреждения нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Идлибе. В Совфеде обвинили США в опасной провокации в Сирии. В МИД России подтвердили сохранение договоренностей с Турцией по Идлибу.

Напомним, накануне сирийские войска в одностороннем порядке прекратили огонь в зоне деэскалации Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе США по дружбе России и Турции в Сирии.

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