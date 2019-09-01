Лавров заявил о сохранении договоренностей с Турцией по Идлибу

Договоренности Москвы и Анкары по Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги для их выполнения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

30 августа президент Турции после совершенных атак на турецкие наблюдательные посты в Идлибе заявил, что ситуация в этом регионе для Анкары является неприемлемой.

Позже стало известно, что сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе.

В воскресенье Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что американская авиация в Идлибе нанесла удары, несогласованные ни с Турцией, ни с Россией.