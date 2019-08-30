Эрдоган назвал ситуацию в Сирии неприемлемой для Турции

Ситуация в Идлибе неприемлема для Турции, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Против наших наблюдательных пунктов № 9 и № 10 были совершены атаки. После того, как мы обсудили эту ситуацию с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, были сделаны необходимые предупреждения. Ситуация в Идлибе для нас неприемлема, мы принимаем все меры для защиты наших интересов», – заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».

По его словам, из сирийского Идлиба в сторону Турции начала движение новая волна беженцев. Люди решили покинуть город из-за продолжающихся там военных действий, подчеркнул турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подконтрольные Дамаску войска не будут атаковать турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб, по словам министра, это Анкаре пообещала Москва.

После этого правительственные войска Сирии решили в одностороннем порядке прекратить огонь в Идлибе.