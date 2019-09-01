В Совфеде заявили об опасной провокации США в Сирии

«На фоне сближения России и Турции США пытаются внести разлад в наши отношения. Последний МАКС показал, что Турция готова закупать не только российские зенитно-ракетные системы С-400». Так член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич объяснил удар США по Идлибу сразу после установления режима прекращения огня в районе Турцией и Россией.

«Это нарушение договоренностей, игнорирование здравого смысла, обычная провокация, замешанная на вечном американском снобизме и вседозволенности, которая создает серьезные трудности в Идлибе. США проигнорировали и нас, и Турцию. Американцы одни из лучших организаторов провокаций, они всю жизнь этим занимаются. Провокации и предательства – это то, чем американская военщина и государевы структуры овладели в совершенстве», ­– заявил газете ВЗГЛЯД член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Американская авиация в Идлибе в воскресенье нанесла удары, несогласованные ни с Турцией, ни с Россией, заявил ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. После удара в населенных пунктах зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. За сутки до этого боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом, чтобы мирные жители смогли покинуть небезопасный регион.

Последствия этой искусственно созданной США провокации, по словам эксперта, будут серьезными в том числе и в рамках достигнутых мирных договоренностей. «Последствия сложно предсказать, ситуация может развиваться по-разному, потому что здесь много центров влияния и есть свои восточные особенности. Возникает масса противоречий, которые дипломаты и военные будут пытаться выравнять. Но не исключаю, что ситуация может привести к разноголосице, что режим прекращения огня будет приостановлен. Это будет крайне вредно и опасно. Но к этому и стремятся США, проводя эту провокацию», – считает военный эксперт.

США прикрывают удар тем, что якобы борются с террористами. Однако за этим фасадом скрываются совершенно иные цели. «Американцы продолжают негласный путь по спасению оставшихся разрозненных бандформирований, которые они сами создали и курируют. Они пытаются культивировать их как один из элементов для дестабилизации ситуации в Сирии и создания условий для смещения действующего президента и администрации Асада, а не по замене действующей власти демократическим путем», – указывает Франц Клинцевич.

И главная скрытая цель сегодняшнего удара по Идлибу – это поссорить Россию с Турцией, которые в последнее время так сблизились, что сильно пугает США. «На фоне сближения России и Турции США пытаются внести разлад в наши отношения. Последний МАКС показал, что Турция готова закупать не только российские зенитно-ракетные системы С-400. Сегодня уже идет разговор о покупке дополнительных вооружений, включая самые современные истребители и бомбардировщики, такие как Су-35 и Су-57. Турецкий президент на авиасалоне посмотрел, изучил и приценился­.

С учетом цены-качества Анкара может получить от России оружия в два, а то и в три раза больше на ту же сумму, что у американцев. При этом тактико-технические характеристики российского оружия превышают американские F-35»,

– говорит Франц Клинцевич.

По его словам, военно-техническое сотрудничество Турции и России означает не только закупку российского оружия. Такая сделка предполагает, что Россия будет долгие годы обеспечивать инженерно-техническое сопровождение сделки, поставлять детали и комплектующие, обучать турецких военных и т. д. «Это крайне не устраивает американскую сторону. Такое сотрудничество им не нужно», – говорит собеседник.

Иронично, что одна из самых сильных армий НАТО может оказаться в куда лучших отношениях с вероятным противником США, чем с партнерами по НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что несмотря на действия США, договоренности Москвы и Анкары по Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги для их выполнения.

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