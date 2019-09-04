Украина не захотела особого статуса в Евросоюзе

Киев выступил категорически против озвученной ранее Словенией идеи предложить Украине и Турции некий «особый статус» в Евросоюзе (ЕС) вместо полноценного членства, заявила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Зеленко заявила, что «стратегическая цель Украины – это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в конституции нашего государства», передает ТАСС.

Она указала, что «это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС».

В комментарии агентству Укринформ она также отметила, что посол Украины в Словении проводит в данный момент встречи с официальными представителями Любляны с целью «информирования о достижениях Украины на пути к реализации этой стратегической цели».

Ранее президент Словении Борут Пахор, выступая на проходившем в словенском городе Блед 14-м Стратегическом форуме, предложил ЕС предоставить странам Западных Балкан полноценное членство в союзе, а Украине и Турции – особый статус.

Ранее в ЕС заявили о беспрецедентной помощи Киеву за последние пять лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД