В ЕС заявили о беспрецедентной помощи Киеву за последние пять лет

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что пакет помощи для Украины, представленный Евросоюзом в последние пять лет, стал самым крупным за всю историю сообщества.

«Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла очень большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. За эти пять лет мы предоставили Украине самый большой пакет помощи в истории ЕС», – сказала Могерини, передает ТАСС.

Она отметила, что ЕС помогает Украине в безопасности, развитии инфраструктуры, создании рабочих мест. По мнению Могерини, помощь ЕС дала Киеву возможность выйти из кризиса.

С 2014 по 2018 годы ЕС предоставил Украине три программы кредитной помощи на сумму свыше 3 млрд евро.

Ранее Чехия ввела ограничение на число трудовых мигрантов с Украины для предприятий всех видов собственности.