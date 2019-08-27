Чехия ввела ограничение на число трудовых мигрантов с Украины

Правительство Чехии утвердило квоты на привлечение граждан Украины и других стран для работы на предприятиях всех видов собственности, сообщило Чешское радио.

Согласно установленным квотам, ежегодно Чехия сможет трудоустроить не более 40 тыс. граждан Украины. По официальным данным, в 2019 году разрешение на работу предоставлялось 19,6 тыс. украинцев, передает ТАСС.

Кроме того, для граждан Сербии и Черногории выделено по 2 тыс. рабочих мест, для владельцев паспортов Монголии, Молдавии и Филиппин – по 1 тыс. Помимо этого, на предприятиях Чехии сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Правительство Чехии также решило выделить материальную помощь некоторым странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов. В число получателей помощи вошли Украина, Молдавия, Грузия, Замбия, Камбоджа, Эфиопия и некоторые другие страны.

В рамках благотворительной акции Украина получит 20 млн крон (около 790 тыс. евро). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ.

Ранее была выявлена схема переправки в ЕС преступников-нелегалов с территории Украины.

Напомним также, большинство нелегальных мигрантов, задержанных в Польше в 2018 году, оказались гражданами Украины.

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