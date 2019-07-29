Выявлена схема переправки преступников-нелегалов в ЕС с территории Украины

Служба безопасности Украины установила, что житель Херсона незаконно переправлял в страны Европы нелегальных мигрантов из числа представителей криминальных кругов и лиц, стремившихся избежать ответственности перед украинским правосудием.

Подозреваемый был задержан СБУ «во время отправки очередного «туриста» за границу», передает РИА «Новости».

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Херсона незаконно переправлял наших соотечественников и иностранцев в Европейский союз и страны ближнего зарубежья вне пунктов пропуска через государственную границу», – сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Клиентов» злоумышленник подыскивал среди представителей криминальных кругов, а также лиц, желавших избежать ответственности перед украинским правосудием, и нелегалов из восточных стран. Стоимость такого «трансфера» составляла до 4,5 тыс. долларов», – говорится в сообщении.

По статье «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, по данным Киева, после Майдана число украинских гастарбайтеров в Польше выросло в пять раз. Ранее украинки пожаловались на нечеловеческие условия работы в Польше.

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