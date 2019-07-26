Большинство задержанных в Польше нелегалов оказались украинцами

Граждане Украины составили большинство нелегальных мигрантов, задержанных в Польше в 2018 году, сообщается в отчете польского министерства внутренних дел и администрации.

Всего за минувший год на территории Польши задержали 4 тыс. 992 иностранца, не имеющих права на пребывание в стране. Среди них было свыше 1,5 тыс. граждан Украины, передает ТАСС.

«Украинцы относятся к наиболее часто задерживаемым иностранцам (в Польше) с 2008 года», – говорится в документе.

Чаще всего нелегальных мигрантов задерживали в Праге.

«Большинство граждан Украины въезжают в Шенгенскую зону, а конкретно в Чешскую республику, легально и превышают разрешенное им время пребывания (в стране), то есть срок действия визы», – уточнили в министерстве.

Больше всего нелегальных мигрантов в Чехии было задержано в 2015 году – около 8,5 тыс. человек.

По сравнению с 2018 годом численность обнаруженных полицией «нелегалов» увеличилась на 254.

Ранее сообщалось, что после Майдана число украинских гастарбайтеров в Польше выросло в пять раз. При этом в этой стране нередки случаи проявления агрессии по отношению к украинским мигрантам. Например, в июле в Варшаве неизвестные подожгли съемную квартиру украинских рабочих и разрисовали их подъезд оскорбительными надписями.

В 2019 году украинцы начали все чаще выбирать для работы другие страны – это, например, Германия, Чехия, Норвегия, Нидерланды, Великобритания.

Отмечалось, что к 2050 году Украина потеряет треть рабочей силы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что издевательства поляков разрушают мифы о близости Украины к Европе.

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