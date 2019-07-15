Жилище украинских гастарбайтеров в Варшаве подожгли коктейлем Молотова

Неизвестные в Варшаве с помощью коктейля Молотова подожгли съемную квартиру украинцев, строящих метро и расписали подъезд оскорбительными надписями.

Подъезд исписали надписями «Курвы украинские», «Вон из Польши» и «Ублюдки», снимки с надписями опубликовал в Twitter польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

«Ночью с пятницы на субботу в дом украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили подожженную бутылку с бензином. Одновременно в подъезде появились оскорбления (антиукраинские лозунги на стенах)», – сообщили в Центре, передает «Главред».

Районный комиссариат Варшава-Воля начал расследование инцидента.

Украинские рабочие написали открытое письмо, где рассказали, что придерживаются польских законов, платят налоги, пока поляки едут работать заграницу, они строят метро для них.

«Поляки строят за границей, а мы совместно с турками строим станцию метро для вас. Мы приехали за хлебом, и не хотим его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы тяжело работаем, благодаря чему вы имеете возможность работать на более оплачиваемой работе. А сегодня нам подожгли дом», – говорится в письме.

В мае девушки из Украины рассказали в польских СМИ, что им приходится трудиться в чудовищных условиях в Польше. По их словам, рабочий день уборщицы начинается в 5.30 и заканчивается в 22.00, весь день приходится быть на ногах, нельзя присесть ни на минуту.