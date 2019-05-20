Украинки рассказали о нечеловеческих условиях работы в Польше

Девушки с Украины рассказали польским СМИ о том, на какие условия работы им приходится соглашаться, чтобы заработать на жизнь; так, рабочий день уборщицы начинается в 5.30 и заканчивается в 22.00, весь день приходится быть на ногах, нельзя присесть ни на минуту, но украинки считают эту работу неплохой.

Так, студентка с Украины Марина рассказала польскому изданию Gazeta Wyborcza (перевод предоставлен «ИноСМИ»), что работает в торговом центре, занимается уборкой фуд-корта. Первая смена длится восемь часов, а вторая – восемь с половиной, но Марина с радостью соглашается брать две смены подряд, когда есть такая возможность.

Девушка рассказывает, что в обычный день они с напарницей справляются с объемом работы, однако по выходным работать приходится за троих-четверых. Целый день приходится быть на ногах, присесть нельзя ни на минуту, работникам положен только получасовой перерыв (в какой момент его можно сделать, решает менеджер). «Люди приезжают сюда работать, пахать как лошади, и они пашут до полного изнеможения», – рассказала Марина. Девушка учится в вузе на Украине, в скором времени она планирует вернуться к учебе, но последние четыре месяца работает здесь каждый день без выходных.

Молодая украинка Алла убирает коридоры того же самого торгового центра. Она рассказала, что в первый день работы ее отправили мыть туалеты - такую работу поручают украинцам, которые совсем не владеют польским языком, это самая худшая работа в этом месте. Под угрозой увольнения ей разрешили вместо туалетов заняться ресторанным двориком. Домой Алла возвращается к 23.00, ложится спать за полночь, утром готовит мужу, а к обеду она снова должна быть на работе.

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«Я вообще света белого не вижу», – пожаловалась Алла. Она рассказала, что наличие выходного зависит от милости работодателя. «Ты ведь сюда работать приехала», – говорят ей.

Обе девушки устроены через агентство по трудоустройству. Автор статьи отмечает, что таких агентств в Польше становится все больше, так как в республику приезжают люди, согласные на ненормированный рабочий день без отпуска и выходных, оплачиваемого больничного и низкие ставки. Преимущественно это украинцы, констатирует польское издание.

По данным газеты, средний украинский гастарбайтер получает 2 тыс. злотых (около 34 тыс. рублей). Марина и Алла рассказали изданию, что получают на руки за час работы примерно 11 злотых (190 рублей), причем они считают эту работу хорошей, отмечая, что в других местах платят меньше – в среднем 10,25 злотых за час (172 рубля). «А что с правами трудящихся? И как долго можно выдержать в таких условиях?» – задается вопросом автор статьи.

Примечательно, что на той же работе поляки получают больше. Так, один из сотрудников польского ТЦ по имени Миколай рассказал, что работает по ставке 12 злотых в час (201 рубль) и не знает, сколько получают его коллеги-украинцы, так как им запрещается делиться данными о зарплате.

Марина рассказала, что поначалу с польскими коллегами отношения не складывались. Они относились к приехавшим украинцам с открытой неприязнью. Кто-то писал на стенах коридоров и лифтов «Украинцы, проваливайте!», «УПА* (запрещенная в России организация – прим. ВЗГЛЯД) – вон», «Бандера – ***».

Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных трудовых мигрантов с Украины готова работать в Польше по 12 часов в день с одним выходным в неделю.