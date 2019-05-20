Украинки рассказали о нечеловеческих условиях работы в Польше

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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...

Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
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«Красный май» перевернул мир с ног на голову

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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            Украинки рассказали о нечеловеческих условиях работы в Польше

            20 мая 2019, 14:12

            Текст: Ольга Никитина

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            Девушки с Украины рассказали польским СМИ о том, на какие условия работы им приходится соглашаться, чтобы заработать на жизнь; так, рабочий день уборщицы начинается в 5.30 и заканчивается в 22.00, весь день приходится быть на ногах, нельзя присесть ни на минуту, но украинки считают эту работу неплохой.

            Так, студентка с Украины Марина рассказала польскому изданию Gazeta Wyborcza (перевод предоставлен «ИноСМИ»), что работает в торговом центре, занимается уборкой фуд-корта. Первая смена длится восемь часов, а вторая – восемь с половиной, но Марина с радостью соглашается брать две смены подряд, когда есть такая возможность.

            Девушка рассказывает, что в обычный день они с напарницей справляются с объемом работы, однако по выходным работать приходится за троих-четверых. Целый день приходится быть на ногах, присесть нельзя ни на минуту, работникам положен только получасовой перерыв (в какой момент его можно сделать, решает менеджер). «Люди приезжают сюда работать, пахать как лошади, и они пашут до полного изнеможения», – рассказала Марина. Девушка учится в вузе на Украине, в скором времени она планирует вернуться к учебе, но последние четыре месяца работает здесь каждый день без выходных.

            Молодая украинка Алла убирает коридоры того же самого торгового центра. Она рассказала, что в первый день работы ее отправили мыть туалеты - такую работу поручают украинцам, которые совсем не владеют польским языком, это самая худшая работа в этом месте. Под угрозой увольнения ей разрешили вместо туалетов заняться ресторанным двориком. Домой Алла возвращается к 23.00, ложится спать за полночь, утром готовит мужу, а к обеду она снова должна быть на работе.

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            «Я вообще света белого не вижу», – пожаловалась Алла. Она рассказала, что наличие выходного зависит от милости работодателя. «Ты ведь сюда работать приехала», – говорят ей.

            Обе девушки устроены через агентство по трудоустройству. Автор статьи отмечает, что таких агентств в Польше становится все больше, так как в республику приезжают люди, согласные на  ненормированный рабочий день без отпуска и выходных, оплачиваемого больничного и низкие ставки. Преимущественно это украинцы, констатирует польское издание.

            По данным газеты, средний украинский гастарбайтер получает 2 тыс. злотых (около 34 тыс. рублей). Марина и Алла рассказали изданию, что получают на руки за час работы примерно 11 злотых (190 рублей), причем они считают эту работу хорошей, отмечая, что в других местах платят меньше – в среднем 10,25 злотых за час (172 рубля). «А что с правами трудящихся? И как долго можно выдержать в таких условиях?» – задается вопросом автор статьи.

            Примечательно, что на той же работе поляки получают больше. Так, один из сотрудников польского ТЦ по имени Миколай рассказал, что работает по ставке 12 злотых в час (201 рубль) и не знает, сколько получают его коллеги-украинцы, так как им запрещается делиться данными о зарплате.

            Марина рассказала, что поначалу с польскими коллегами отношения не складывались. Они относились к приехавшим украинцам с открытой неприязнью. Кто-то писал на стенах коридоров и лифтов «Украинцы, проваливайте!», «УПА* (запрещенная в России организация – прим. ВЗГЛЯД) – вон», «Бандера – ***».

            Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных трудовых мигрантов с Украины готова работать в Польше по 12 часов в день с одним выходным в неделю.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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