В Варшаве рассказали об условиях труда украинцев в Польше

Почти половина опрошенных трудовых мигрантов с Украины готова работать в Польше по 12 часов в день с одним выходным в неделю, об этом говорится в представленном в понедельник в Варшаве исследовании, которое провело агентство по трудоустройству EWL S.A.

Только 10,7% респондентов заявили, что хотели бы работать по восемь часов в день, а на 10-12-часовой рабочий день согласны более 49% опрошенных. При этом 58,6% респондентов хотели бы иметь только один выходной в неделю, передает РИА «Новости».

Кроме того, большинство украинцев признаются, что готовы трудиться в Польше за минимальное вознаграждение. В соответствии с результатами опроса, 40,8% украинцев готовы работать в Польше за 9-11 злотых в час (2,5-3 доллара). Лишь 1,9% опрошенных готовы работать за вознаграждение от 20 злотых в час (5,5 долларов).

Чуть больше половины опрошенных заявили, что не высылают деньги на родину, 15% – что высылают каждый месяц до 500 злотых (135 долларов), 34% – что высылают ежемесячно по 1-2 тыс. злотых (270-540 долларов), 10,7% – что высылают свыше 3 тыс. злотых (810 долларов).

В исследовании говорится, что в первую очередь украинцев побудили работать в Польше низкие заработки на родине (79,6%), плохая политическая и экономическая ситуация (19,7%), отсутствие работы (16,9%), коррупция (14,7%), отсутствие безопасности (8,3%).

Согласно проведенному исследованию, в первую очередь с Украины в Польшу выезжают мужчины – их две трети от общего числа гастарбайтеров. Такая же доля – две трети – тех, кто находится в возрасте 25-45 лет.

Около 33% украинских трудовых мигрантов приехали с западной Украины и только 7% – с восточной, 12,1% – с севера страны, 17,1% – с юга, 30,6% – с севера.

В исследовании участвовали 900 респондентов, мигрантов с Украины, которые или уже работают в Польше или ищут там работу. Один из авторов исследования социолог Юрий Таран уточнил, что выборку нельзя считать репрезентативной, так как в нее не вошли украинцы, которые работают в Польше на высокооплачиваемых должностях.

По разным оценкам, в Польше проживают от 1 до 1,5 млн украинцев.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что Польша забирает сотрудников разрушенной на Украине промышленной отрасли.