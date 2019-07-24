Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы

Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года, следует из данных исследования Международного валютного фонда, сообщили украинским СМИ.

В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН. Среди стран Центральной и Восточной Европы сложнее ситуация только в Латвии и Болгарии.

Население Украины неуклонно сокращается, молодежь уезжает за границу, рождаемость не перекрывает этих потерь и средний возраст украинца постоянно растет, поэтому МВФ рекомендовал Киеву активнее привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35, увеличить пенсионный возраст и уменьшить расходы на медицину и пенсию.

При этом прогнозы МВФ относительно Украины выглядят оптимистичными. По их мнению, умеренные реформы способны компенсировать половину потерь рабочей силы.

Напомним, в апреле руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что число трудовых мигрантов с Украины в Польше за пять лет увеличилось в пять раз.

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