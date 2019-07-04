После Майдана число украинских гастарбайтеров в Польше выросло в пять раз

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что число трудовых мигрантов с Украины в Польше за пять лет увеличилось в пять раз.

«Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тыс., то сейчас, по неофициальным данным, это 1,5 млн человек», – сказала Крыса агентству Укринформ.

Она отметила, что по официальной статистике управления по вопросам иностранцев Польши украинцам было выдано 196 тыс. разрешений на жительство.

По словам Крысы, украинцы в Польше в основном, выполняют простую физическую работу. «Работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на заводах и фабриках», ­– перечислила она, подчеркнув, что «сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы ни работали украинцы».

Представитель Украины уточнила, что небольшая часть мигрантов работает в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях и в сфере медобслуживания.

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