Deutche Welle отказалась идти на комиссию Госдумы по вмешательству в выборы

Представители Deutche Welle не пойдут на заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, заяви глава администрации генеральной дирекции радиостанции Йоханнес Хоффманн.

«Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной Республики Германия и в этой связи подотчетна германским надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю «Дойче велле», – передает ТАСС текст письма Хоффманна на имя главы комиссии Василия Пискарева, опубликованном в среду на сайте нижней палаты российского парламента.

Хоффманн заявил также, что деятельность радиостанции исключает вмешательство в дела других стран.

Ранее официальный представитель МИДа заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве.

На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.

Напомним, 19 августа Совет Госдумы создал комиссию, которая займется расследованием фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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