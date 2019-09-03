Роснефть призвала Транснефть извиниться перед Шредером

Роснефть сочла неуважительными комментарии советника главы Транснефти Игоря Демина по поводу предложения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости усилить контроль качества нефти в магистральных трубопроводах.

Роснефть надеется на извинения в адрес экс-канцлера со стороны Транснефти, сообщается на сайте компании.

В заявлении отмеается, что обращение Шредера «отражает позицию европейских потребителей» и направлено «на обеспечение энергобезопасности России и других стран, а также на снятие досрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти».

Мнение Демина Роснефть назвала «неприемлемым и неадекватным», отметив, что раньше он не давал «внятный ответ» по поводу загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

Ранее Шредер в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, поступающей из трубопроводов Транснефти. В ответ Демин заявил, что Транснефть может согласиться с предложением, если расходы на себя возьмут сами нефтяные компании. Демин прокомментировал и предложение Шредера об ужесточении нормативных требований к качеству нефти.

«Особую обеспокоенность у меня вызвало упоминание в письме невозможности председателю СД «Роснефти» получать информацию, как я понимаю, и в собственной компании, и из-за этого обращаться за ней в открытые и не всегда достоверные источники», – сказал Демин.

В апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти.

В июля совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».