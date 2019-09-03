МИД резко ответил Джонсону на сравнение СССР с гитлеровской Германией

Посольство России в Великобритании ответило на заявление премьер-министра Бориса Джонсона, сравнившего действия СССР на востоке Польши в 1939 году с действиями фашистской Германии.

Джонсон выступил с видеообращением в Twitter, в котором заявил, что Польша в 1939 году оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

В российском посольстве отметили, что заявление Джонсона выглядит неприемлемым и вызывает удивление.

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», – говорится в сообщении на сайте диппредставительства..

Российские дипломаты отметили, что именно Британия перед началом Второй мировой войны «попустительствовала захватнической политике нацистов» и «последовательно саботировала» идеи СССР по созданию эффективного антигитлеровского альянса.

Польша, которая уже превратила мероприятия в память о 80-летии Второй мировой войны в «фестиваль» пересмотра истории, в понедельник раскопала очередную «вину» России перед Польшей. Поляки не получают военные репарации от Германии по вине России, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россию лишили заслуг во Второй мировой войне.