Участники конкурса «Цифровой прорыв» установили рекорд Гиннесса

Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стал самым масштабным соревнованием ИТ-специалистов в мире. Такое заключение дали эксперты Книги рекордов Гиннесса, посетившие мероприятие.

Участники конкурса установили новый мировой рекорд – одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России. В нем принимали участие команды-финалисты регионального этапа конкурса, а также студенческие и школьные команды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2018 году в книгу рекордов Гиннеса как крупнейший хакатон попало соревнование ИТ-специалистов, проходившее в Саудовской Аравии – там был зафиксировано 2950 человек. До этого первенство было установлено в 2012 году Индией.

«Этот рекорд – гордость не только нашего конкурса, но и всей России. Наши ИТ-специалисты считаются одними из самых лучших в мире – ежегодно они проявляют себя на международных конкурсах и олимпиадах. Для нас большая честь, что мы стали площадкой, объединившей столько талантливых программистов, которые неравнодушны к задачам, стоящими перед государством», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Этот рекорд был бы невозможен без наших участников. Мы благодарны каждому, кто стал частью нашего проекта и этого масштабного хакатона . Ваши успехи и проекты стали не только частью истории конкурса «Цифровой прорыв» – теперь ваши достижения будут известны во всем мире», – прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Финал конкурса проходил 27-29 сентября в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо». Команды работали над проектами в 20 номинациях в течение 48 часов. В течение хакатона с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

В школьном хакатоне, который стартовал в пятницу, принимали участие 500 учащихся 8-11 классов Татарстана, сформированные в 100 команд по номинациям «Юниоры» и «Профиль». В воскресенье в Казани наградили участников школьного хакатона.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Как заявил газете ВЗГЛЯД один из финалистов конкурса Булат Замалиев из Татарстана, использованные в ходе конкурса проекты его участники намерены реализовать затем у себя в регионах.

По результатам «Цифрового прорыва» участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.