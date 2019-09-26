Гранты получат 112 участников конкурса «Цифровой прорыв»

Свыше 150 финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подали заявку на соискание гранта от Фонда содействия инновациям. Обладателями гранта в 500 тыс. рублей стали 112 человек.

Фонд содействия инновациям выступает соорганизатором конкурса «Цифровой прорыв» – для поддержки лучших проектов предусмотрено грантовое финансирование в рамках специального конкурса «УМНИК-Цифровой прорыв». От лица команды подать заявку на участие мог каждый финалист региональных хакатонов в возрасте от 18 до 30 лет, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Оценка проектов осуществлялась по двум основным критериям – соответствие целям национальной программы «Цифровая экономика» и новизна предлагаемого решения. Кроме того, эксперты программы принимали во внимание наукоемкость проекта, перспективы его коммерциализации и конкурентоспособность.

«В этом году мы впервые оцениваем разработки, созданные в рамках хакатона всего за 36 часов. Это действительно интересный формат генерации идей и прототипов – мы высоко оцениваем уровень решений, которые участвовали в отборе в рамках нашего конкурса. Однако какой бы удачной ни была идея и прототип, работа не должна заканчиваться на этом этапе. Наше сотрудничество с конкурсом «Цифровой прорыв» увеличивает шансы на успешную реализацию и коммерциализацию инновационных разработок», – отметил Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям.

В пятерку сильнейших проектов по мнению экспертной комиссии вошли решения финалистов хакатонов в Иркутске, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и Курске.

Среди них – решения в номинациях «Транспорт и логистика» (система для мониторинга и анализа транспортной ситуации с перевозкой пассажиров в городах), «Образование и наука» (система «Скрепка Трудоустройство» для абитуриентов, соискателей и работодателей), «Здравоохранение» (веб-приложение «Виртуальный ассистент врача») и сразу два проекта трека «ЖКХ и городская среда» – система комплексного мониторинга техники безопасности и контроля технологических процессов, а также система интеллектуального менеджмента обращений граждан в сфере ЖКХ.

«Не многие готовы вкладываться в проекты стадии pre-seed и поверить в перспективы продукта, не прошедшего испытание рынком. Недостаток финансирования – это одна из основных причин, по которой распадаются команды после хакатона, даже при наличии конкурентоспособной идеи и прототипа. Благодаря совместной работе с Фондом содействия инновациям, мы можем поддержать больше перспективных проектов», – прокомментировал Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Региональный этап конкурса«Цифровой прорыв» завершился 28 июля. Он проходил в 40 городах в течение двух месяцев. Финал конкурса состоится в Казани 27-29 сентября, где встретятся свыше 600 команд, успешно преодолевших очный этап.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новыекадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.