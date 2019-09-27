Финалисты «Цифрового прорыва» отработали навыки командного решения задач

В Казани стартовал финал конкурса «Цифровый прорыв», в котором соревнуется 600 команд программистов, разработчиков и дизайнеров из 77 субъектов РФ. Как заявил газете ВЗГЛЯД один из финалистов конкурса Булат Замалиев из Татарстана, использованные в ходе конкурса проекты его участники намерены реализовать затем у себя в регионах.

Аспирант Казанского федерального университета 27-летний Булат Замалиев у себя на родине разрабатывает проект магазина «Цифровая деревня», тестовый образец сейчас функционирует в Татарстане в деревне Яша-Кечь. Это магазин без продавца. Проект нацелен на помощь деревенским жителям в покупке товаров с доставкой до дома. Кроме того, «Цифровая деревня» дает сельским жителям, у которых нет компьютера, доступ к электронным государственным услугам. Участвовать в конкурсе «Цифровой прорыв» он решил с целью получить шанс реализовать проект в рамках всей страны.

«В финале конкурса мы разрабатываем сайт, который поможет органам государственной власти оказывать любые услуги в электронном виде без привлечения сторонних разработчиков. Эта универсальная платформа позволит сделать доступной населению любую услугу в электронном формате. Мы работаем над этим проектом с энтузиазмом», – рассказал финалист.

По словам Замалиева, все задания, которые приходилось выполнять на отборочных этапах конкурса, оказались интересными. При этом он выразил надежду, что в финале в составе жюри окажутся эксперты по конкретным областям. «Наша команда выбрала приоритетные задачи в сфере госуслуг, также было интересно выдать решения в сфере ЖКХ», – рассказал Замалиев.

Собеседник добавил, что все задания были рассчитаны именно на командное решение. «Без команды никуда. В одиночку ничего не сделаешь за такой короткий промежуток времени. Тут надо очень четко распределить задачи. Мы же не просто будем заниматься написанием программного кода. Мы должны делать аналитику, изучать существующие решения. Поэтому придется попотеть, чтобы добиться результатов. Но мы все нацелены на победу», – рассказал Булат Замалиев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань экспо» начался финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Он продлится до воскресенья. Финалистов приветствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он пообещал, что автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» будет настаивать на том, чтобы проекты и разработки участников конкурса реализовались потом в регионах.

Кириенко отметил, что решением заданий конкурса «вы сделаете жизнь людей, инфраструктуру своих городов чуть лучше». По его словам, финалистов уже можно считать победителями, так как они прошли все предыдущие этапы.

В конкурсе участвуют свыше 3 тыс. специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. Финал проходит в формате хакатона (форума разработчиков программного обеспечения), который уже стал крупнейшим в России и Европе.

Команды финалистов будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в 20 тематических треках (номинациях), задания для которых разрабатывались совместно с партнерами конкурса. В течение хакатона с участниками будут работать свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых будет закреплен за командами и курировать разработку продукта.

Всего в конкурсе участвует 600 команд программистов, разработчиков и дизайнеров. Победителями основной программы станут 20 команд – по одной в каждой номинации. Они разделят между собой призовой фонд в 10 млн рублей. Победители конкурса будут определены вечером 29 сентября.

По словам еще одной финалистки, 19-летней студентки факультета информатики и информационных технологий Дагестанского госуниверситета Амалии Рамазановой, финал начался «очень живо и ярко». Особенно ей понравился концерт во время церемонии открытия.

«К нам в Казань приехал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и пообщался со всеми финалистами конкурса», – рассказала Рамазанова газете ВЗГЛЯД. Рамазанова – лидер студенческой организации, целью которой является популяризация науки среди молодежи. Она изучала язык программирования Python, даже написала на нем проект по возрождению забытых блюд традиционной дагестанской кухни. В последнее время девушка сосредоточилась на изучении языка программирования Java.

Впервые о конкурсе «Цифровой прорыв», по ее словам, Рамазанова услышала в родном университете. «Мы после этого собрали команду, зарегистрировались и вот приняли участие. Это наш первый опыт. Несмотря на это, – в силу наших способностей, знаний или, может быть, удачи – мы прошли в финал», – поделилась девушка. «Участникам предоставили огромную зону для работы, – отмечает собеседница. – На данный момент у нас есть 48 часов, чтобы выполнить задания. По ходу хакатона эксперты будут оценивать наши работы, давать советы».

Рамазанова тоже отметила, что в конкурсе сделан акцент на командной работе. «Мы принимаем участие в крупнейшем хакатоне и очень-очень рады этому. В целом здесь царит дружелюбная, рабочая атмосфера, – рассказала финалистка. – Мы разбиваем нашу общую единую задачу на подзадачи и каждый из участников выполняет ее. И если по ходу дела кто-то с чем-то не справляется, то мы все вместе дорабатываем».

Конкурс «Цифровой прорыв» – один из главных проектов платформы «Россия – страна возможностей», он стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Победители соревнования смогут получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом Путина в мае 2018 года. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов. Наблюдательный совет организации также возглавляет президент России.