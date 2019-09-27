Финал конкурса «Цифровой прорыв» стартовал в Казани

Финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», участие в котором принимают около 600 команд программистов, разработчиков и дизайнеров, стартовал на площадке международного выставочного центра «Казань экспо», он продлится до до 29 сентября.

Церемония открытия началась со светового танцевального шоу, в ходе которого были представлены все регионы – участники конкурса.

Как отметил в своем выступлении первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, участников финала уже можно считать победителями, так как они прошли все предыдущие этапы. «Будущее страны определяется людьми, вами», – передает ТАСС слова Кириенко.

По его словам, участники финала приобретают не только опыт командного взаимодействия, но и возможность «получить опыт работы с российскими высокотехнологичными компаниями», которые рассчитывают найти среди конкурсантов талантливые кадры для себя.

Конкурс «Цифровой прорыв» – один из главных проектов платформы «Россия – страна возможностей», он стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Участникам финала предстоит выполнить задания по выбранным им направлениям, в частности, разработать программное обеспечение, онлайн-продукты или приложения, которые будут оценивать более 200 членов жюри.

Победители получат работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Также финалистам будет предоставлена возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».