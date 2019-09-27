Хакатон для старшеклассников стартовал в рамках финала конкурса «Цифровой прорыв»

В международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (проект АНО «Россия – страна возможностей») начался школьный хакатон. В нем принимает участие 500 учащихся 8-11 классов Татарстана, сформированные в 100 команд по номинациям «Юниоры» и «Профиль».

Команды школьного хакатона в течение 24 часов будут работать над задачей в четырех направлениях – «Админтрек» (работа с программным обеспечением для профилактики компьютеров), «Бизнестрек» (автоматизация бизнеса), «Роботрек» (программирование роботов) и «Кодтрек» (программирование на языках, включенных во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике), следует из поступившего в газету ВЗГЛЯД сообщения.

Амир Рисаев – самый молодой участник школьного хакатона. В день старта финала конкурса «Цифровой прорыв» ему исполнилось 13 лет. В рамках церемонии открытия на сцене подарок ему вручили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Амир является студентом университета талантов республики Татарстан. Мальчик родом из Набережных Челнов учится в 7 классе 41 школы, представляет команду «Мы из будущего». Вне хакатона занимается проектом геймификация учебных процессов. Программирует на питоне (Python).

«В рамках платформы «Россия – страна возможностей» мы реализуем несколько проектов, направленных на профориентацию талантливых школьников – например, это проект «Профстажировки 2.0», конкурсы «Мой первый бизнес» и «РДШ – территория самоуправления», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что многие участники «Цифрового прорыва» рассказывали, что интерес к технологиям появился у них еще в школе.

«В формате пилота мы решили поддержать будущее поколение ИТ-специалистов и дать возможность всем заинтересованным попробовать свои силы в профессии мечты со школьной скамьи», – добавил Комиссаров.

Задание школьного хакатона разработано при поддержке генерального партнера компании «1С» – оно максимально приближено к реальным бизнес-условиям и по уровню сложности аналогично задачам международных чемпионатов WorldSkills. Образовательным партнером школьного хакатона выступает Университет Иннополис, а оператором номинаций – АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».

«Наш конкурс, как и все проекты платформы «Россия – страна возможностей» следует принципам равных возможностей. Возраст не должен становиться ограничением для развития в любой профессиональной сфере, особенно в ИТ. В нашей стране огромное количество талантливых ребят, которые стоят перед выбором будущей специальности, и «Цифровой прорыв» дает им возможность 24 часа побыть ИТ-специалистами. Участниками детского хакатона станут 500 старшеклассников из Республики Татарстан. Мы уверены, что впоследствии многие из них изберут для себя карьеру в сфере информационных технологий», – отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Возраст входа в профессию ИТ-специалиста становится все меньше. Уже сейчас есть множество примеров того, как школьники или совсем молодые студенты устраиваются на работу в ведущие технологические компании или даже запускают свой бизнес. Для бизнеса это значит, что начинать работу с кадрами нужно как можно раньше. Мы надеемся, что наши задания помогут молодым специалистам получить опыт и знания и подготовят их к поступлению в вуз», – сказал программист отдела разработки платформы «1С: Предприятие» Никита Старичков.

Победителями станут четыре команды, которые по итогам экспертной оценки жюри будут признаны лучшими в каждой из номинаций. Все они получат возможность встретиться с руководством Республики Татарстан. Призовой фонд школьного хакатона составит 550 тыс. рублей. Также участники получат сертификаты на курсы по программированию от 1С и призы от партнеров.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к нему были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. 19 тыс. 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов. Финальный этап «Цифрового прорыва» стартовал в Казани в пятницу.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность войти в преакселератор «Цифрового прорыва» и пройти обучение по специальной образовательной программе в сопровождении личного трекера с последующим финальным мероприятием в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний, как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» и другие.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года и развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов.