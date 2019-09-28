Воры в законе собрались вывезти криминальную кассу из России

Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в другую страну, пишут СМИ. По их данным, такое решение инициировал вор в законе Гела Гальский (Гела Кардавия), который недавно вышел на свободу.

По информации Life, в ближайшее время касса может быть перемещена из России в Турцию.

Гальский, которого называют правой рукой покойного Деда Хасана, 26 сентября был амнистирован в Белоруссии, напоминает Ura.ru.

Сообщается, что хотя вору пришлось для амнистии сотрудничать с тюремной администрацией, «его статус считается общепризнанным» в преступном мире.

По данным Life, Гальский в ближайшее время уедет в Турцию – куда уже перебралось внушительное число представителей криминального мира.

На данный момент негласным держателем «общака» является вор в законе Олег Медведев по прозвищу Шишкан, однако в данный момент лидер преступного мира находится в СИЗО, добавляет издание.

В июле Басманный суд Москвы арестовал вора в законе Олега Шишканова, который подозревается в том, что занимает в преступной иерархии высшее положение.