Арестован «вор в законе» Шишканов

Басманный суд Москвы арестовал «вора в законе» Олега Шишканова, который подозревается в том, что занимает в преступной иерархии высшее положение.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Медведева (Шишканова до смены фамилии – прим. ВЗГЛЯД) Олега Николаевича на срок до 12 сентября», – приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

По данным следствия, Шишканов «причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи».

Ранее Шишканова задержали в подмосковном Раменском, он подозревается по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», что карается заключением до 15 лет и штрафом до 5 млн рублей.