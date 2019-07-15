Хинштейн: Норма УК о «ворах в законе» заработала гораздо жестче, чем многие могли предположить

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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

Дмитрий Ольшанский, публицист
«Москва» – это такой карьерный полигон, где проводится очередной тест: можно ли пробить стену из полицейских, крича что-нибудь против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата, или нельзя. Подробности...

«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...
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Нет у революции конца

Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
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              Хинштейн: Норма УК о «ворах в законе» заработала гораздо жестче, чем многие могли предположить

              15 июля 2019, 18:38

              Текст: Иван Абакумов

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              Задержание Олега Шишканова – это ответ скептикам, которые считали, что статья УК о «ворах в законе» не будет работать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он прокомментировал действия Следственного комитета, который подозревает Шишканова в том, что он является преступным авторитетом.

              «Это не первый случай применения новой нормы уголовного кодекса, – напомнил зампред думского комитета по безопасности Александр Хинштейн. – Месяц назад уже был один прецедент, в Томске». Но, безусловно, Шишкан считается фигурой, значимой для организованной преступности, следователи полагают, что он – один из лидеров теневого мира, по сути, ключевая фигура, отметил депутат.

              В понедельник стало известно, что Олег Шишканов был задержан в подмосковном Раменском. «По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи», – передавало РИА «Новости» слова официального представителя СК Светланы Петренко.

              Применение в отношении Шишканова новой нормы УК – статьи 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», говорит о том, что заработал президентский закон (которым и были введены поправки в эту Уголовный кодекс), отмечает Хинштейн. «И заработал гораздо жестче, чем многие могли предположить, когда он принимался», – добавил депутат. Если этот гражданин действительно является вором в законе, то он, в отличие от многих своих «коллег» не покинул страну, а остался в России, отметил Хинштейн. Задержание Шишканова, отметил собеседник, это ответ скептикам, которые считали, что и до принятия закона было достаточно инструментария для борьбы с преступностью, и что новая норма будет работать непонятно как, подчеркнул парламентарий.  «Если эта норма будет применяться так, как она применяется сейчас, расчет, который закладывался при ее подготовке, будет полностью оправдан», – сказал зампредседателя думского комитета по безопасности.

              Как сообщает ИА «Прайм Крайм», уроженец Раменского Олег Шишканов считается одним из самых известных и авторитетных «славянских» воров в законе и принадлежит к «элите» российского преступного мира. Свой пока единственный срок – 10 лет за умышленное убийство – Шишканов отсидел в 1980-е. После своей предполагаемой «коронации» в 1992 году к уголовной ответственности Шишканов ни разу не привлекался. Последний раз милиция задерживала его 23 года назад.

              Добавим, что в понедельник управление МВД по Московской области также  подтвердило информацию о задержании 32 мужчин после «сходки» криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах. Позже в Сети появилось видео, где, как утверждается, запечатлено это задержание.

              Весной Госдума одобрила поправки к УК, которые вводят наказание для лиц, занимающих «высшее положение в преступной иерархии». Отныне им грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей. В мае новую статью впервые применили в Томске. Газета ВЗГЛЯД писала, смогут ли лидеры ОПГ руководить своими преступными империями из-за границы.


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