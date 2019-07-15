Хинштейн: Норма УК о «ворах в законе» заработала гораздо жестче, чем многие могли предположить

Задержание Олега Шишканова – это ответ скептикам, которые считали, что статья УК о «ворах в законе» не будет работать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он прокомментировал действия Следственного комитета, который подозревает Шишканова в том, что он является преступным авторитетом.

«Это не первый случай применения новой нормы уголовного кодекса, – напомнил зампред думского комитета по безопасности Александр Хинштейн. – Месяц назад уже был один прецедент, в Томске». Но, безусловно, Шишкан считается фигурой, значимой для организованной преступности, следователи полагают, что он – один из лидеров теневого мира, по сути, ключевая фигура, отметил депутат.

В понедельник стало известно, что Олег Шишканов был задержан в подмосковном Раменском. «По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи», – передавало РИА «Новости» слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Применение в отношении Шишканова новой нормы УК – статьи 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», говорит о том, что заработал президентский закон (которым и были введены поправки в эту Уголовный кодекс), отмечает Хинштейн. «И заработал гораздо жестче, чем многие могли предположить, когда он принимался», – добавил депутат. Если этот гражданин действительно является вором в законе, то он, в отличие от многих своих «коллег» не покинул страну, а остался в России, отметил Хинштейн. Задержание Шишканова, отметил собеседник, это ответ скептикам, которые считали, что и до принятия закона было достаточно инструментария для борьбы с преступностью, и что новая норма будет работать непонятно как, подчеркнул парламентарий. «Если эта норма будет применяться так, как она применяется сейчас, расчет, который закладывался при ее подготовке, будет полностью оправдан», – сказал зампредседателя думского комитета по безопасности.

Как сообщает ИА «Прайм Крайм», уроженец Раменского Олег Шишканов считается одним из самых известных и авторитетных «славянских» воров в законе и принадлежит к «элите» российского преступного мира. Свой пока единственный срок – 10 лет за умышленное убийство – Шишканов отсидел в 1980-е. После своей предполагаемой «коронации» в 1992 году к уголовной ответственности Шишканов ни разу не привлекался. Последний раз милиция задерживала его 23 года назад.

Добавим, что в понедельник управление МВД по Московской области также подтвердило информацию о задержании 32 мужчин после «сходки» криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах. Позже в Сети появилось видео, где, как утверждается, запечатлено это задержание.