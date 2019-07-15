Появилось видео задержания криминальных авторитетов в Люберцах

В Сети появилось видео задержания 32 мужчин после «сходки» криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах.

На кадрах видно, как задержанные лежат на полу ресторана лицом вниз. Сопротивления никто не оказывает, не заметно и следов борьбы в помещении.

Ранее МВД по Московской области подтвердило информацию о задержании 32 мужчин после «сходки» криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах.

Также стало известно, что Следственный комитет России обратился в суд с просьбой арестовать Олега Шишканова (сменил фамилию на Медведев – прим. ТАСС) за занимаемое им положение в преступной иерархии, передает ТАСС.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Медведева Олега Николаевича (до смены фамилии – Шишканов), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ», – сообщила пресс-секретарь суда.

По информации следователей, он причастен к похищению и убийству депутата законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что весной Госдума одобрила поправки к УК РФ, которые вводят наказание для лиц, занимающих «высшее положение в преступной иерархии». Отныне им грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.

В мае новую статью впервые применили в Томске. Газета ВЗГЛЯД писала, смогут ли лидеры ОПГ руководить своими преступными империями из-за границы.