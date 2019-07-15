МВД подтвердило задержание 32 человек после «сходки» в Люберцах

В ГУ МВД по Московской области сообщили о задержании 32 мужчин после «сходки» криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах.

«В рамках полученной оперативной информации в одном из ресторанов, расположенных в г. Люберцы, пресечена так называемая «сходка» участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей. <...> В ходе проведения операции сотрудниками полиции были задержаны 32 мужчины», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что все задержанные были доставлены в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

Также на всех мужчин были составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка».

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