Партнерами финала «Цифрового прорыва» стали более 20 компаний и ведомств

Партнерами финала конкурса «Цифровой прорыв» (флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей») стали свыше 20 организаций, которые предложат участникам уникальные возможности.

Среди них госкорпорация «Росатом», компании «МегаФон», Mail.ru Group, «Ростелеком», «Газпром нефть», «МТС», «Федеральная пассажирская компания», «АК Барс» банк, «Таттелеком», а также «Цифровая долина Сочи», «Казанский открытый университет талантов 2.0», Центральный банк России, правительство Республики Татарстан, Минкомсвязь России, Минпромторг, Минздрав, Минстрой, Минтранс, ФНС, Росстат и другие партнеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В МВЦ «Казань Экспо» состоялся пресс-брифинг с партнерами проекта. В нем приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, директор по коммуникационному развитию и управлению персоналом компании «Мегафон» Валентина Ватрак, старший вице-президент по ИТ, член правления компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов, генеральный директор «АК Барс Цифровые Технологии» Рафаэль Валеев, а также ректор университета Иннополис Александр Тормасов.

Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», подчеркнул важность партнерства с крупными технологическими компаниями и государственными организациями. «Цифровой прорыв» – это самый крупный конкурс в ИТ-индустрии. Ранее в России не проводилось ничего подобного: на площадке находится более 3 тыс. участников. Помимо основного хакатона, начались соревнования для школьников и студентов. Для взрослых участников мы подготовили 20 номинаций, одну из которых они могут выбрать для решения задач. На фирменных стендах компаний-партнеров каждый конкурсант может подробнее ознакомиться с кейсами, которые им предлагают решить в рамках хакатона. По итогам финала победителями станут 20 команд – по одной в каждой номинации и этих героев мы огласим вечером 29 сентября», – отметил Комиссаров.

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что даже если десять процентов проектов будут реализованы после конкурса – это будет огромным прорывом. «Для страны конкурс станет мощной надстройкой для существующей на сегодняшний день системы образования. Для компаний – это огромная HR-площадка, которая позволяет соединять потребности индустрии с кадрами, которые не боятся создавать новое и смотреть по-другому на сложившееся паттерны в самой компании. Большая возможность для институтов развития активно включиться в отбор и поддержку проектов», – сказал он.

По его словам, глава Татарстана Рустам Минниханов четко обозначил, что «вопрос цифровизации в нашей стране невозможен без вовлечения в него молодого поколения». «Мы готовы помогать развивать проекты платформы «Россия – страна возможностей» и выражаем огромные надежды на то, что «Цифровой прорыв» продолжится в будущем на площадке в Татарстане», – подчеркнул Шайхутдинов.

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров рассказал, как будет выстроена работа участников в течение трех дней финала и какие задачи они будут решать. «Участники приступили к работе днем – официальный старт мероприятию был дан 27 сентября в 14.00. Дневное время дано конкурсантам для общения с экспертами, партнерами по команде и другими участниками, а также для участия в мастер-классах. С десяти вечера начинается так называемый «ночной режим работы», где финалисты полностью погружаются в работу над прототипами решений. Предзащиты начнутся утром третьего дня. Их будут проводить эксперты конкурса, которые оценят работы по двум основным параметрам: работоспособность прототипа и пользовательский интерфейс. Лучшие команды пригласят на защиту проектов, которая пройдет в воскресенье с 15.00 до 17.00, а итоги финала будут оглашены на церемонии закрытия», – сообщил Мансуров.

Директор по коммуникационному развитию и управлению персоналом компании «Мегафон» Валентина Ватрак отметила, что компания с самого начала поддерживала конкурс и связывает с ним большие ожидания. «Хочу отметить, что один из участников регионального этапа конкурса в Самаре уже работает у нас в компании. В рамках финала 30 команд разрабатывают решения при поддержке наших экспертов, и еще три команды подали заявки на работу над задачами компании «МегаФон». Участникам предстоит решить реальный кейс компании – запуск этого проекта мы сейчас активно прорабатываем. От конкурса мы ждем прорывных цифровых решений. Для нас конкурс это возможность привлечь в компанию цифровые таланты, а также площадка для создания технологий, которые улучшают жизни простых граждан», – сказала она.

Старший вице-президент по ИТ, Член Правления компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов подчеркнул, что конкурс «Цифровой прорыв» не является разовым мероприятием, это часть цифровой трансформации страны. «Когда только появились компьютеры и интернет, предприниматели могли работать в одиночку и разрабатывать ПО и сервисы самостоятельно. Но в современных реалиях уже практически невозможно создать цифровой продукт одному. Теперь разработка жизнеспособных решений под силу только команде профессионалов.

«Мы считаем, что хакатоны становятся отправной точкой для развития цифрового предпринимательства, они позволяют участникам окунуться в среду реальной разработки, создавать технологические проекты, получать опыт. Наконец, определиться с направлением своего дальнейшего развития: одни выберут работу в стартапе, а другие продолжат карьеру в крупной корпорации. Но какой бы путь дальнейшего развития не выбрали участники «Цифрового прорыва» это будет способствовать системному развитию ИТ-отрасли страны», – сказал Меньшов.

Ректор Иннополиса Александр Тормасов отметил, что от университета на финале конкурса работают 70 человек в 15 командах. «Они занимаются разработкой цифровых решений для сервисного управления вуза, платформами для краудфандинга, сервисом для отслеживания информации о железнодорожных путях, обучающей игрой по налогообложению. Мы хотим, чтобы плоды научных, фундаментальных знаний могли применяться в самом ближайшем будущем. Движение в сторону задач из повседневной практики, которые представлены на конкурсе «Цифровой прорыв», дает возможность повысить интерес участников и вовлечь больше людей в цифровизацию экономики и в решение проблем, которые стоят перед государством», – сказал Тормасов.

Гендиректор «АК Барс Цифровые Технологии» Рафаэль Валеев выразил удовлетворение тем, что такая масштабная инициатива в области развития человеческого капитала, как финал «Цифрового прорыва», проходит именно в Казани. «На площадке с участниками тесно работают эксперты компании. Кроме того, наши специалисты будут проводить мастер-классы по созданию цифровых продуктов в области финтеха. Финансовые компании сейчас переживают довольно серьезную цифровую трансформацию и работают на конкурентном рынке не только в рамках своих основных задач, но и на рынке человеческого капитала. Мы много делаем для того, чтобы привлекать лучшие таланты, лучших специалистов, обладающих цифровыми компетенциями, поэтому мы очень рады, что у нас есть возможность стать партнером конкурса», – сказал он.

На площадке конкурса работает «Ярмарка вакансий», где каждый участник хакатона сможет узнать о предложениях, которые готовы им предоставить партнеры конкурса.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

Финальный этап «Цифрового прорыва» стартовал в Казани в пятницу. В тот же день начался школьный хакатон. В нем принимают участие 500 учащихся 8-11 классов Татарстана, сформированные в 100 команд по номинациям «Юниоры» и «Профиль».

Как заявил газете ВЗГЛЯД один из финалистов конкурса Булат Замалиев из Татарстана, использованные в ходе конкурса проекты его участники намерены реализовать затем у себя в регионах.

По результатам «Цифрового прорыва» участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.