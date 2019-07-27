Самый большой хакатон России стартовал в рамках конкурса «Цифровой прорыв» в Москве

В Москве стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». Участники будут работать над прототипами цифровых продуктов в шести номинациях – «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика» и «Промышленные решения».

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют ключевым направлениям развития страны, отраженным в национальных проектах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, конкурс создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт.

«Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России», – заявил Кириенко.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подчеркнул, что такие конкурсы, как «Цифровой прорыв», позволяют выявлять лучших в отрасли, задают тренд на постоянное развитие компетенций и повышают интерес к сфере ИТ.

«Сегодня без использования цифровых технологий управлять современным городом невозможно. Правительство Москвы с 2010 года реализует масштабную программу создания умного города. За прошедшие годы очень многое было сделано как с точки зрения создания современной ИТ-инфраструктуры, так и внедрения информационных систем во всех сферах городского хозяйства. Стремительное развитие информационных технологий побуждает нас двигаться дальше, быстро реагировать на вызовы времени, внедряя современные решения, чтобы сделать жизнь горожан еще более комфортной. Уверены, что участникам конкурса пригодится опыт технологических решений Москвы. И все идеи, потенциал, которые будут представлены здесь, найдут применение не только в столице, но и других российских регионах», – сказал Лысенко.

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров сообщил, что одновременно на площадке отборочного этапа работают порядка 500 специалистов столицы и Подмосковья. «Это абсолютный рекорд для России – ранее никому не удавалось собрать в одном месте столько разработчиков. Для нас это подтверждение того, что нашим специалистам интересны масштабные задачи, которые глобально могут повлиять на развитие российской экономики», – отметил он.

Вместе с Москвой закрывающий региональный этап принимают в эти выходные еще четыре города: Иркутск, Екатеринбург, Владикавказ и Курск. Финал конкурса пройдет 27-29 сентября в Казани.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний, как «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. Путин возглавляет наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей».