Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

Заслуженный артист России Максим Аверин, известный широкой публике по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», отказался приносить извинения за дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Барнаул – Москва.

По словам актера, на борту самолета «ничего не случилось», передает РИА «Новости».

«Мне извиняться не перед кем. Потому что я ничего не сделал», – сказал Аверин.

Напомним, в четверг стало известно, что заслуженный артист России Максим Аверин, известный широкой публике по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», задержан в аэропорту Шереметьево за скандал на борту самолета, прилетевшего из Барнаула в Москву.

По сообщениям СМИ, зачинщиком авиаскандала стал директор актера Николай Коренев.

В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, что мужчины «вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам», нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, «всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса».

Позднее в Сети появилось видео авиаскандала со звездой «Глухаря».

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