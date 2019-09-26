Звезду сериала «Глухарь» задержали за дебош в самолете

Заслуженный артист России Максим Аверин, известный широкой публике по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», задержан в аэропорту Шереметьево за скандал на борту самолета, прилетевшего из Барнаула в Москву.

Актера передали сотрудникам правоохранительных органов после того, как воздушный борт совершил посадку в столичном аэропорту. В отношении артиста составлен административный протокол, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

По словам источника в правоохранительных органах, «во время полета в самолете (...) звезда «Глухаря» устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами», передает ТАСС.

По данным Life, помимо оскорбления членов экипажа, заслуженный артист России нелестно высказывался об авиакомпании, рейсом которой летел из Барнаула в Москву.

Источник утверждает, что Аверину «грозит штраф или административный арест до 15 суток».

Позднее в «Аэрофлоте» раскрыли подробности скандала со звездой «Глухаря».

В среду Аверин выступил на сцене Алтайского государственного музыкального театра в спектакле «Там же тогда же».

Напомним, в июле актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь в москоском такси. В декабре прошлого года за пьяный дебош в самолете во Внуково был задержан актер Алексей Панин.

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