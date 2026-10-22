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Неизвестные перекрыли нефтепровод в Ливии
NOC: Группа лиц перекрыла нефтепровод у завода в ливийском Эз-Завии
В Ливии неизвестные лица перекрыли нефтепровод на западе страны, что может привести к снижению добычи нефти, сообщила Национальная нефтяная корпорация (NOC).
Группа лиц закрыла запорный клапан на конечном участке трубопровода рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии, передает ТАСС.
В NOC отметили, что клапан закрыли «без ведома или предварительного согласования с компетентными техническими и эксплуатационными службами». Трубопровод используется для транспортировки нефти с месторождений Хамада и Тахара.
Корпорация предупредила, что инцидент негативно отразится на показателях добычи, стабильности нефтяных операций и доходах. NOC призвала компетентные органы вмешаться для возобновления работы объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ливии возникли перебои с прокачкой нефти к морским портам.
В середине сентября конфликт с охраной нефтяных объектов привел к остановке нефтедобычи в стране.