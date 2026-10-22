Неизвестные перекрыли нефтепровод в Ливии

NOC: Группа лиц перекрыла нефтепровод у завода в ливийском Эз-Завии

Tекст: Мария Иванова

Группа лиц закрыла запорный клапан на конечном участке трубопровода рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии, передает ТАСС.

В NOC отметили, что клапан закрыли «без ведома или предварительного согласования с компетентными техническими и эксплуатационными службами». Трубопровод используется для транспортировки нефти с месторождений Хамада и Тахара.

Корпорация предупредила, что инцидент негативно отразится на показателях добычи, стабильности нефтяных операций и доходах. NOC призвала компетентные органы вмешаться для возобновления работы объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ливии возникли перебои с прокачкой нефти к морским портам.

В середине сентября конфликт с охраной нефтяных объектов привел к остановке нефтедобычи в стране.