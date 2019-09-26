В Аэрофлоте раскрыли подробности скандала со звездой «Глухаря» на борту самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала инцидент с участием российского актера Максима Аверина, известного по главной роли в сериале «Глухарь», на рейсе Барнаул – Москва.

По версии авиакомпании, в четверг на рейсе SU1433 «произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением» двух пассажиров бизнес-класса «с внешними признаками алкогольного опьянения», которые во время полета «грубо нарушали правила поведения на борту» авиалайнера, сообщили «Известия».

Отмечается, что мужчины «вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам», нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, «всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса».

На устные и письменное предупреждения экипажа они не отреагировали и по прибытии в аэропорт Шереметьево были переданы сотрудникам полиции. Личность второго задержанного устанавливается.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Максим Аверин, известный широкой публике по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», задержан в аэропорту Шереметьево за скандал на борту самолета, прилетевшего из Барнаула в Москву.

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