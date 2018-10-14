Панин устроил пьяный дебош на рейсе из Стамбула

Актер Алексей Панин был задержан в московском аэропорту Внуково в субботу, 1 декабря, за пьяный дебош на рейсе авиакомпании «Победа» из Стамбула, сообщил источник в компании.

«1 декабря с рейса «Победы» из Стамбула снят сотрудниками полиции известный актер Алексей Панин за пьяный дебош перед посадкой самолета в аэропорту Внуково», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, актер дважды покурил в туалете, «кричал пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, и о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете».

Кроме того, Панин оскорблял бортпроводников. «Кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет». Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы», – отметил источник.

Авиакомпания «Победа» намерена взыскать с актера все вынужденные расходы.

Это не первый скандал, связанный с актером. В октябре Панин на Gelandewagen проехал с дочерью по главной пешеходной улице Саратова.

Кроме того, в августе Панин захотел покинуть самолет, из-за чего авиакомпания «Россия» заявила о намерении взыскать с него убытки за задержку рейса. Однако полиция не нашла вины Панина в инциденте в аэропорту.