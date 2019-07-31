Пьяный актер вырвал дверь такси в Москве

Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла в такси в Москве.

Артист устроил дебош после того, как отдохнул в одном из ресторанов столицы со своей подругой и вызвал такси, сообщает РЕН ТВ.

Ботвиновский вырвал дверь машины и разбил боковые стекла. Материальный ущерб составил почти 35 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы проводят проверку по факту повреждения автомобиля такси его пассажиром. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее российского актера Алексея Панина наказали за курение в самолете. Суд обязал выплатить авиакомпании «Победа» 59 тыс. рублей.