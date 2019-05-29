Панина наказали за курение в самолете

Суд во Владимирской области обязал российского актера Алексея Панина возместить убытки авиакомпании «Победа» за курение на борту самолета.

Теперь актер должен выплатить авиакомпании 59 тыс. рублей, сообщается на сайте Владимирского областного суда.

«Судогодский районный суд удовлетворил иск ООО «Авиакомпания «Победа» о взыскании убытков, причиненных курением на воздушном судне. Известный актер выплатит авиакомпании 59 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Напомним, актер Алексей Панин был задержан в московском аэропорту Внуково 1 декабря за пьяный дебош на рейсе авиакомпании «Победа» из Стамбула.

Тогда актер дважды покурил в туалете, «кричал пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, и о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете».

Для ликвидации последствий курения авиакомпания была вынуждена провести дополнительную санитарную обработку воздушного судна, на что потребовалось 59 тыс. рублей.

Панин заявил в соцсетях, что в России живут самые злые люди в мире. Также он выступил с критикой в адрес России, назвав страну «грязной и уголовной».