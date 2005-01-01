Панин ответил написавшему на него заявление из-за слов о России адвокату

Актер Алексей Панин ответил юристу Александру Сергееву, написавшему на него заявление в правоохранительные органы из-за слов артиста о «грязной» России.

«Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы», – заявил актер в комментарии телеканалу «Рен-ТВ».

Панин также добавил, что у слова «ненависть» много значений и, когда он говорит о ненависти к России, то имеет в виду отвращение.

«Если адвокат Сергеев хочет прицепиться к фразе «ненавижу Россию», то он, к сожалению, не знает русского языка», – добавил артист.

Ранее Алексей Панин опубликовал в Instagram пост, критикующий Россию. Он назвал страну «грязной и уголовной», а население обвинил в «ненависти друг к другу». Позже публикация была удалена. Но она успела возмутить адвоката Александра Сергеева, и он подал заявление против Панина. Юрист обозначил высказывание актера как «действие, направленное на возбуждение ненависти».

В начале февраля появилось предложение лишить актера госнаграды, что он также прокомментировал в соцсети.