Панин ответил на призыв лишить его госнаграды

Российский актер Алексей Панин отреагировал на предложение члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадима Манукяна о лишении его государственной премии.

«Могу сказать только одно: буду рад оказаться в одном числе, в одном ряду с Михаилом Ефремовым, которого хотели лишить звания народного артиста», – заявил он в видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Рад, что окажусь в одном списке с Алексеем Серебряковым, которого вообще хотели лишить гражданства», – добавил он.

На днях Панин, регулярно выступающий со скандальными заявлениями и устраивающий пьяные дебоши, написал, что испытывает чувство стыда за то, что когда-то получил награду из рук российского президента.

Государственную премию он получил за роль в фильме «Звезда». После этого Манукян выступил с предложением забрать у артиста награду.