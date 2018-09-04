Панин обозвал россиян и пообещал уехать из страны

Актер Алексей Панин назвал россиян «скудоумными» и заявил, что в скором времени покинет страну, но будет возвращаться сюда «за деньгами».

«Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!» – написал актер в Instagram к фотографии с церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

Пользователь komarovaolga9963 в ответ предложила артисту уехать из России.

«Алексей, Вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что же Вы не уедете в другую страну? Да потому, что Вы прекрасно понимаете, что там Вас закроют пожизненно – либо в тюрьму, либо в психушку», – возмутилась она.

«Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами», – ответил Панин.

Вокруг Панина часто возникают скандалы. Так, в августе Панин после посадки в самолет, попросил снять его с рейса Симферополь – Москва. У пассажиров и экипажа претензий к нему не было. Полиция также не нашла вины актера в произошедшем. При этом авиакомпания «Россия» заявила о намерении взыскать с Панина убытки за задержку рейса.