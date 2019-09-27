Опубликовано видео авиаскандала со звездой «Глухаря» Авериным

В Сети появилось видео с рейса Барнаул – Москва, за дебош на котором были задержаны артист Максим Аверин и его директор Николай Коренев.

Видео опубликовал телеканал «Рен ТВ».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», задержан в аэропорту Шереметьево за скандал на борту самолета. Позже выяснилось, что зачинщиком дебоша был директор актера Николай Коренев.

В «Аэрофлоте», комментируя инцидент, отметили, что два пассажира бизнес-класса «вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам», нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, «всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса».

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