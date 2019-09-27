Стал известен зачинщик авиаскандала с Авериным

Директор актера Максима Аверина Николай Коренев стал зачинщиком дебоша на рейсе Барнаул – Москва, сообщили СМИ.

Как сообщает канал РЕН ТВ, Аверин и Коренев летели в самолете вместе, при этом директор артиста был пьян, кричал матом и игнорировал замечания бортпроводников.

В четверг сообщалось, что заслуженный артист России Максим Аверин, известный широкой публике по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», задержан в аэропорту Шереметьево за скандал на борту самолета, прилетевшего из Барнаула в Москву.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала инцидент с участием Аверина.

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