Лавров напомнил о воспитании и приличиях в связи с оглаской переговоров Трампа

Вынесение в публичное пространство разговоров лидеров двух стран нарушает дипломатические приличия, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность обнародования стенограмм переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

«Когда меня мама воспитывала, она сказала, что читать чужие письма – это неприлично, – передает ТАСС слова главы МИД России. – Я все-таки привык из этого исходить, тем более это письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты. Есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности, согласованность в этих вопросах».

«Я не комментирую, кто и как принимал решения по поводу публикации записи телефонного разговора президентов США и Украины [Дональда Трампа и Владимира Зеленского], но хочу еще раз сказать, что есть дипломатическая практика и выносить любой вопрос на публичное растерзание, громким, надрывным голосом заявлять, что если та или иная администрация не покажет нам какую-то записку – своим родственникам, каким-то партнерам – то тогда мы эту администрацию будем разносить в клочья, разве это демократия? Как можно вести работу в таких условиях?» – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Поэтому мы будем следовать букве и духу Венских конвенций о дипломатических сношениях, в которых все написано, и рекомендую СМИ, которые так рьяно пытаются узнать, можно ли что-то еще опубликовать, обращаться к этим важным документам, регулирующим дипломатические сношения», – указал глава МИД России по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне в Кремле оценили практику публикаций стенограмм разговоров президентов.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора президентов Украины и США, который стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в Конгрессе.

После этого Зеленский признался, что не ожидал обнародования его разговора с Трампом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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