Луценко вступился за сына Байдена

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера виновным в нарушении законодательства Украины.

По словам Луценко, у генеральной прокуратуры Украины якобы не было никаких претензий к сыну бывшего вице-президента США по поводу его деятельности в составе руководства работающего на Украине газового холдинга Burisma, передает ТАСС.

«С точки зрения законодательства Украины, он ничего не нарушил», – заявил бывший генпрокурор Украины в интервью The Washington Post.

Кроме того, по словам Луценко, за время его нахождения на посту генпрокурора никакие представители властей США не приезжали на Украину, чтобы содействовать расследованию.

Напомним, в 2014 году Хантер Байден вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, требовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma.

Позднее в американских СМИ появились утверждения, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы шантажом добивался от украинского лидера Владимира Зеленского сотрудничества в проведении расследования против сына бывшего вице-президента США.

На основании этих утверждений в Конгрессе США поспешили начать процедуру импичмента Трампа. Вопреки этому, после публикации стенограммы июльского разговора Трампа с Зеленским Минюст США не нашел нарушений закона со стороны американского лидера.

В ответ Трамп обвинил демократов в попытках шантажа Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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